Weiße Straßen in Düsseldorf: Ab Dienstag fällt Schnee im Rheinland - bis zu sieben Zentimeter

Weiße Straßen in Düsseldorf

Düsseldorf Frost ist nicht alles, worauf sich Autofahrer diese Woche einstellen müssen. Laut Deutschem Wetterdienst wird es im Rheinland ab Dienstag schneien - und zwar kräftig. Ob der Schnee dann auch liegen bleibt, verrät ein Meteorologe.

Susanne Hamann (ham) schreibt hauptsächlich über die Themen Gesellschaft, Soziales und NRW. Ihre Stimme ist außerdem in "Praktisch Faktisch" dem Wissenspodcast der Rheinischen Post zu hören.

Es wird winterlich in NRW: Ab Dienstag fällt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Schnee. „Aber ausnahmsweise nicht im Sauerland, das ist zu weit östlich. Die Kaltfront kommt von Westen und trifft deshalb vor allem den Westen von NRW“, sagt Bernd Hussing, Meteorologe beim DWD. Vor allem die großen Städte im Westen des Rheinlands und im Ruhrgebiet seien also betroffen. Autofahrer in Düsseldorf, Köln und Duisburg sollten sich folglich auf Schnee vorbereiten. Bielefeld und Paderborn dürften dagegen kaum etwas abbekommen, die Städte liegen bereits zu weit östlich.