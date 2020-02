Um die null Grad : Schneefälle in weiten Teilen von NRW am Mittwochmorgen

Foto: Leserfoto/Batachat 5 Bilder Wintereinbruch in NRW - Schneefälle im Rheinland und Bergland.

Düsseldorf In der Nacht zu Mittwoch hat es in weiten Teilen von NRW angefangen zu schneien. Im Bergischen Land bleibt es frostig kalt, in den Städten wird sich der Schnee im Laufe des Tages wohl schnell in Matsch verwandeln.

Wer am Mittwochmorgen aus dem Fenster guckt, blickt in vielen Teilen von NRW auf weiß gepuderte Straßen. Der erste großflächige Schnee des Jahres ist über Nacht im Rheinland und im Bergischen Land gefallen. Das Niederschlagsgebiet erstreckt sich laut Ines Wiegand vom Deutschen Wetterdienst auch über weite Teile des Ruhrgebietes bis ins Sauerland. Nur im Münsterland und in Ostwestfalen ließe der Schnee noch auf sich warten.

Los ging es laut Meteorologin in der Nacht gegen 3 Uhr. „Aktuell dauern die Schneefälle noch an“, sagt Wiegand. Liegenbleiben wird die feine weiße Schicht aber zumindest in den Städten eher nicht: Düsseldorf hat derzeit ein Grad, Köln zwei Grad. Am Niederrhein werden stellenweise null Grad gemessen. „Am kältesten ist es heute auf dem Kahle Asten im Sauerland. Dort gibt es minus drei Grad.“

Am Mittwochmorgen kam es in NRW bereits zu mehreren Glatteis-Unfällen. Insgesamt gibt es mehr als 300 Kilometer Stau. Eine Übersicht über die betroffenen Strecken finden Sie hier.

Lkw fahren auf der A45 in der Nähe von Olpe, während der Seitenstreifen leicht verschneit ist. Foto: dpa/Bernd März

Im Tagesverlauf wird es wohl noch bis in den Vormittag hinein weiter schneien. Während es im Bergland winterlich kalt bleibt, müssen die Menschen in tieferen Lagen sich auf Schneeregen und Schneematsch einstellen. In der Nacht auf Donnerstag sei dann weiter mit Glätte zu rechnen, so die Sprecherin des DWD.

(siev)