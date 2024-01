Schnee- und Glättewarnung am Mittwoch Winterdienst in NRW bereitet sich auf Großeinsatz vor

In den Straßenmeistereien des Landes werden derzeit aufmerksam die Wettervorhersagen studiert. Aktuell warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für NRW ab Mittwochmorgen vor vom Süden nach Norden hin ausgreifenden starken Schneefällen, die auch länger anhalten können. Dabei seien bis Donnerstagmorgen bevorzugt vom Aachener Raum und der Eifel bis zum Siegen-Wittgensteiner Land und Hochsauerland markante bis unwetterartige Schneemengen von fünf bis 15 Zentimeter in sechs Stunden, zehn bis 20 Zentimeter in zwölf Stunden und 15 bis 25 cm in 24 Stunden zu erwarten. In Staulagen können laut DWD sogar bis 35 Zentimeter nicht ganz ausgeschlossen werden. „Unser Winterdienst bereitet sich natürlich explizit auf diese Wetterlage vor“, sagt Nilgün Ulbrich, Sprecherin von Straßen NRW.