Ansturm auf Standesämter in NRW : Viele Paare wollen 2022 eine Schnapszahl-Hochzeit

Ein Hochzeitspaar schaut sich während seiner Trauung vor der Standesbeamtin an. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Pleul

Düsseldorf Ansturm auf die Standesämter: Im kommenden Jahr gibt es ein Datum, an dem die Hochzeit vermeintlich mehr Glück verspricht als sonst. Der 22.2.22 steht bei zukünftigen Ehepaaren hoch im Kurs.

Heiraten am Schnapszahl-Datum: Manche tun es, weil sie sich Glück davon erhoffen, andere, damit es leichter wird, sich den Hochzeitstag dauerhaft zu merken. Im kommenden Jahr steht der 22. Februar auch bei Paaren in Nordrhein-Westfalen hoch im Kurs. „Das Hochzeitsdatum 22.2.2022 wurde schon häufig angefragt“, sagt etwa ein Sprecher der Stadt Bonn. Acht Termine gab es zu vergeben, alle sind schon weg. Für einen Dienstag im Februar sei das ansonsten ungewöhnlich, so der Sprecher. Die Stadt bietet wegen der verstärkten Nachfrage nach dem Schnapszahlen-Datum nun auch Trauungen am Mittwoch, 2. Februar 2022, in der Stadthaus-Loggia an. Für dieses Datum gibt es noch Termine.

In Düsseldorf sind 33 von 60 Terminen am 22. Februar schon vergeben. „Es gibt durchaus noch eine Chance, an diesem besonderen Datum in Düsseldorf zu heiraten“, teilt die Stadt mit. Ein Sprecher der Stadt Köln teilte mit, dass der Andrang derzeit noch zurückhaltender ist als er an solch speziellen Daten vor der Corona-Pandemie war. „Trotzdem ist die Nachfrage natürlich größer als an anderen Daten in dieser doch eher trüben Jahreszeit“, heißt es aus Köln. Das Standesamt hat am 22.2.2022 zusätzliche Termine in allen Trauräumen freigeschaltet. „Daher sind derzeit noch einige Termine für Paare frei, die kurzfristiger planen, oder aufgrund der Pandemie noch zögern“, sagt der Sprecher. „Insgesamt steigt die Nachfrage nach Hochzeitsterminen für 2022 seit einigen Wochen wieder stärker an, bis Ende Oktober 2021 wurden in Köln knapp 3900 Ehen geschlossen und auch die Termine bis Jahresende sind gut gebucht.“

In Leverkusen ist das Schnapszahlen-Datum mit sechs Eheschließungen bereits ausgebucht. Auch in Bielefeld, Solingen, Kleve und Moers ist nichts mehr zu machen. Teilweise gibt es als Ausweichtermin aber noch den 2. Februar. In Krefeld sieht es ähnlich aus, bis auf einen Termin morgens um 8 Uhr sind alle Trautermine für den 22.2.22 bereits vergeben. In Münster sind zehn Paare angemeldet, der Terminkalender ist damit voll.

In Duisburg gibt es noch einige freie Termine am 22. Februar, und auch in Dortmund und Geldern ist die Schnapszahlen-Trauung noch möglich. Auch in Erkelenz sind noch Termine zu haben. In Erkelenz werden üblicherweise donnerstags bis samstags Trau-Termine vergeben. Ausnahmen an besonders nachgefragten Terminen macht das Standesamt aber gern, wie ein Sprecher sagt. „Bisher haben sich für diesen Termin vier Paare angemeldet und bis zu zwei weitere Termine wären noch möglich.“ Als Alternative bietet das Erkelenzer Standesamt auch Mittwoch, den 2.2.22, an - hier gibt es bislang keine Anmeldungen. Standesbeamter Christoph Cramer sagt: „Wir merken, dass die Leute noch zurückhaltend sind. Terminvereinbarungen sind bei uns sechs Monate im Voraus möglich, das wird normalerweise voll ausgeschöpft.“ Momentan gebe es aber noch relativ wenige Anmeldungen im Frühjahr. „Anfang des Jahres ist es zwar immer etwas weniger, aber die Menschen planen auch gerade lieber kurzfristiger."

Der Andrang endet bei Schnapszahl-Hochzeiten nicht beim Standesamt, sondern erstreckt sich auf viele weitere Bereiche wie Hochzeitslocation, Caterer oder Florist. Diese Anbieter sind an den markanten Daten ebenfalls ziemlich ausgelastet.

(hsr)