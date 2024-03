Schmuggelware aus den Niederlanden Bunker im Garten – Drogen und Waffen bei Männern aus Münster entdeckt

An mehreren Orten fanden die Ermittler 24 Kilogramm Marihuana, 1 Kilogramm Ecstasy, Bargeld und Waffen im Wert von knapp einer halben Million Euro. Im Garten des 61-Jährigen waren knapp 450.000 Euro in Eimern in der Erde verbuddelt. Außerdem fanden die Beamten bei ihm ein Maschinen- sowie ein Sturmgewehr mit Zielfernrohr, eine Maschinenpistole, Munition und Handgranaten. Auf dem Grundstück des 55-Jährigen gab es einen versteckten Kriegsbunker. Dort stellten die Ermittler weitere Drogen und Verpackungsmaterial sicher.