19 bis 21 Jahre alt : Sieben Verletzte nach Autounfall in Schmallenberg

Sieben Verletzte nach Autounfall in Schmallenberg

Schmallenberg Sieben Menschen zwischen 19 und 21 Jahren sind bei einem schweren Autounfall im Hochsauerlandkreis verletzt worden, zwei von ihnen schwer.

Die 19- bis 21-Jährigen seien am Samstagabend in einem Auto auf dem Weg zu einer Veranstaltung gewesen, als der 20 Jahre alte Fahrer von der Fahrbahn abgekommen sei, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Mitfahrer habe dabei unangeschnallt im Kofferraum gesessen.