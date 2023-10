Ende einer Ära Stefan Raab verabschiedet sich endgültig vom TV

Viele Youtuber, Nonstop-Streamer und Reality-Soap-Süchtige der Generation Z werden sich freilich fragen, wer das gleich nochmal war, dieser Raab. Einer, der irgendwas mit Medien am Hut hatte, klar, aber was? Um die Erinnerung aufzufrischen: Raab war in der Welt des Fernsehens das, was Beckenbauer für den Fußball war – ein Spielmacher. Stets zur richtigen Zeit am richtigen Ort, schwer auszurechnen, mutig, auch frech, ehrgeizig bis zum Umfallen und dabei ein cleverer Stratege, einer, den das Publikum liebte, weil er intuitiv wusste, was es goutiert. Der Metzgersohn aus Köln folgte stets seinem Bauchgefühl, seinem meist untrüglichen inneren Spaß-Kompass, der ihn immer wieder massentaugliche Formate entwickeln ließ. Angefangen von, die Anfangsjahre bei Viva einmal beiseite gelassen, „TV total“ über Wettkampfklassiker wie „Schlag den Raab“ und die „Wok WM“ bis zu seiner Neuerfindung des Musikwettstreits, dem Bundesvision Song Contest, und viele andere Spektakel mehr. Manches zündete, einiges verpuffte.