Unfall in Schloß Holte-Stukenbrock : Zweijährige wird von Bagger überrollt und stirbt

Schloß Holte-Stukenbrock Am Freitag ist es im Kreis Gütersloh zu einem tragischen Unfall gekommen, bei dem ein Kleinkind starb. Notfallseelsorger kümmerten sich vor Ort um die Angehörigen des Mädchens.

Ein zweijähriges Mädchen ist am Freitagabend in Schloß Holte-Stukenbrock (Kreis Gütersloh) bei Gartenarbeiten von einem Bagger überrollt worden und ums Leben gekommen. Ein Familienangehöriger habe den Bagger auf einem privaten Grundstück gefahren, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag. Das Mädchen starb noch am Unfallort.