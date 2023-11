Schloß Holte-Stukenbrock Versprühtes Reizgas löst Polizeieinsatz an Schule aus

Das Versprühen von mutmaßlich Reizgas hat an einer Schule in Schloß Holte Stukenbrock am Montag einen größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften ausgelöst. Die von Reizungen betroffenen Schülerinnen und Schüler wurden in der Turnhalle behandelt, teilte die Polizei im Kreis Gütersloh mit. Nach einer Luftmessung der Feuerwehr wurde das Gebäude am Mittag wieder freigegeben.