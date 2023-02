Übungsplatz Schloß Holte-Stukenbrock Tragischer Vorfall bei Übung – Polizist verletzt, Polizeihund tot

Bei einem Zwischenfall auf dem Außengelände einer Übungseinrichtung der Polizei in Ostwestfalen ist ein Beamter verletzt worden, ein Polizeihund wurde getötet. Wie die Polizei in Bielefeld am Freitag mitteilte, hatte sich der Vorfall in der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock (Kreis Gütersloh) ereignet. Dort fanden unabhängig voneinander Trainings mit Polizeihunden statt sowie zeitgleich Schießübungen mehrerer Polizeibeamter, schilderte ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.