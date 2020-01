Pausenbrote von Kollegen vergiftet : 26-Jähriger stirbt nach jahrelangem Wachkoma an Folgen der Tat

Bielefeld Über Jahre vergiftete er Kollegen mit giftigen Substanzen. Dafür wurde ein gelernter Schlosser im März vom Landgericht Bielefeld verurteilt. Jetzt ist eines der Opfer mit schweren Hirnschäden gestorben.

Festnahme in Firma in Schloß Holte-Stukenbrock : Polizei prüft weitere mögliche Fälle von Gift auf Pausenbroten

Der heute 58-jährige gelernte Schlosser soll mehrere Kollegen in dem Betrieb bei Bielefeld von 2015 bis 2018 mit gefährlichen Substanzen auf Pausenbroten und in Getränken vergiftet haben. Einem der heute schwer nierenkranken Kollegen war ein weißes Pulver auf einem Brot aufgefallen. Er wurde stutzig, machte Fotos und schaltete die Firmenleitung ein. Das Unternehmen ließ eine Videoüberwachung in dem Pausenraum installieren. Die Aufnahmen, die auch in dem Prozess als Beweis gezeigt und verwendet wurden, zeigten den jetzt Verurteilten dabei, wie er das Pulver in unbeobachteten Momenten auf Pausenbroten von Kollegen verteilte.