Unfall in Schloß Holte-Stockenbrock : 77-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt

Foto: Polizei Der Elektrobike-Fahrer wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild).

Schloß Holte-Stukenbrock Bei einem Unfall in Schloß Holte-Stuckenbrock verunglückte am Nachmittag ein Mann mit einem Elektro-Bike. Er wurde in die Klinik nach Bielefeld geflogen.

Ein 22-jähriger Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock war am späten Nachmittag mit seinem Pkw auf der Bielefelder Straße in Richtung Bielefeld unterwegs. In Höhe der Einmündung Lindenstraße wollte er den Polizeiangaben zufolge nach links abbiegen und übersah einen 77-jährigen Pedelecfahrer, der ihm auf dem Radweg entgegenkam. Im Einmündungsbereich stießen beide zusammen. Der 77-jährige Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock wurde dabei schwer verletzt.

Er wurde mit einen Rettungshubschrauber in ein Bielefelder Krankenhaus transportiert. Eine akute Lebensgefahr bestand jedoch nicht.

Der 22-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Die Bielefelder Straße musste etwa zwei Stunden lang gesperrt beiben.

(juju)