Innenausschuss über Schleuserbande „Wir haben nie über Spenden geredet bei den Treffen“

Der Beschuldigte hatte den Landtagswahlkampf des CDU-Abgeordneten aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis im Jahr 2022 mit knapp 30.000 Euro unterstützt – jeweils in drei Tranchen unterhalb der 10.000-Euro-Grenze gestückelt. „Die drei Spenden sind eingegangen Ende April und Anfang Mai, also kurz vor der Landtagswahl“, erklärte Reul. Zum Inhalt der Gespräche sagte Reul: „Wir haben nie über Spenden geredet bei den Treffen.“ Weiter erklärte er: „Am 18. Februar 2022 habe ich zum ersten Mal mit diesem Menschen geredet. Da ist er zu mir gekommen. Man hatte mir zuvor gesagt, der ist engagiert in der Politik, und er möchte gerne Ihre Arbeit unterstützen und einen Termin machen. Und ich gehe keinem Termin aus dem Weg, weil meine Art der Politik es ist, möglichst oft mit Menschen Kontakte zu haben“, betonte Reul. „Mir wurde gesagt, dass er Vater von drei Kindern ist, Familie hat, dass er eine Rechtsanwaltskanzlei hat und in einer Kommunikationsagentur in Berlin arbeitet, wo er Geschäftsführer sei“, so der NRW-Innenminister. „Mit diesen Informationen ausgestattet, sprach überhaupt nichts dagegen, mit ihm zu reden. Kein Ansatz, wo ich nachdenklich werden müsste.“