Nationalpark Eifel Sehnsuchtsort Wald – 2022 trotzdem weniger Besucher als 2020

Der seit 2004 bestehende Nationalpark in der Eifel ist der einzige in Nordrhein-Westfalen. In dem 11 000 Hektar großen Waldgebiet nahe der belgischen Grenze soll eine Wildnis entstehen. Auf mehr als der Hälfte der Fläche wird die Natur sich selbst überlassen. In NRW sind 27 Prozent der Landesfläche bewaldet.