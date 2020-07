Winziger Sensationsfund : Forscher finden seltenen Pseudoskorpion im Nationalpark Eifel

Schleiden Mit seinen großen Scheren erinnert das Spinnentierchen an seinen Namensvetter. Aber ansonsten ist der Winzling ganz anders. Vielleicht ist die kleine Spinne den Forschern sogar als blinder Passagier in die Falle gegangen.

Der Nationalpark Eifel spricht von einem kleinen Sensationsfund: Forscher haben in dem Schutzgebiet südlich von Aachen einen den Angaben nach äußerst seltenen Pseudoskorpion nachgewiesen. Das winzige nur 2,5 Millimeter kleine Spinnentierchen hat zwar wie sein Namensvetter verhältnismäßig große Scheren, ist aber mit dem Skorpion nicht verwandt, wie der Nationalpark am Donnerstag mitteilte. So hat er auch keinen Giftstachel. Der Pseudoskorpion „Anthrenochernes stellae“ sei nicht nur äußerst selten, sondern auch schwer nachweisbar.