Vorfall in Aldenhoven : Einbrecher rauben Seniorin nachts in Schlafzimmer aus

Aldenhoven Dass die Frau noch im Haus war, hat drei Unbekannte im Kreis Düren in der Nacht zu Donnerstag nicht davon abgehalten, dort einzudringen.

Drei Unbekannte haben eine Seniorin im Kreis Düren nachts in ihrem Schlafzimmer überrascht und ausgeraubt. Die zwei Männer und eine Frau seien am frühen Donnerstagmorgen in das Haus der Frau in Aldenhoven eingedrungen.