Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung Brand in Unterkunft für Geflüchtete in der Eifel – drei Verletzte

Schleiden · Bei einem Brand in einer Unterkunft für Geflüchtete in Schleiden in der Eifel sind drei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes leicht verletzt worden.

28.01.2024 , 14:52 Uhr

Das Blaulicht eines Polizeiautos. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Die Feuerwehr sei gegen Samstagabend (27. Januar) an der Unterkunft eingetroffen und habe den Brand in einem Duschcontainer löschen können, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zuvor seien zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes auf der Suche nach eingeschlossenen Personen leicht verletzt worden. 12 Bilder So arbeitet die Polizei in NRW 12 Bilder Foto: dpa/Rolf Vennenbernd Im Zuge der Löscharbeiten habe sich ein weiterer Mitarbeiter ebenfalls leicht verletzt. Da sich Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung ergeben hätten, sei ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet worden.

(dw/dpa)