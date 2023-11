Nasser November In diesen NRW-Städten regnet es am meisten

Regen und kein Ende: Das Jahr 2023 schickt sich an, eines der niederschlagsreichsten in NRW seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881 zu werden. Auf jeden Fall aber wird es laut Thomas Kesseler-Lauterkorn, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) und stellvertretender Leiter des regionalen Klimabüros in Essen, das niederschlagsreichste in Nordrhein-Westfalen seit 2007. Schon jetzt (Stand 21. November) seien im NRW-Flächenmittel knapp 1000 Liter pro Quadratmeter Niederschlag zu verzeichnen, im ganzen Jahr 2007 waren es 1128,2 Liter. „In vielen Orten liegen wir bereits aktuell über diesem Wert“, sagt Kesseler-Lauterkorn. Und das Jahr ist noch lange nicht zu Ende. Zum Vergleich: Das langjährige Mittel der Jahre 1991 bis 2020 liegt NRW-weit bei knapp 870 Litern.