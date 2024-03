Nach Schlag gegen Cyberkriminalität Was ist „Crimemarket“?

Der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW) ist in Zusammenarbeit mit der Polizei Düsseldorf ein Schlag gegen die größte deutschsprachige kriminelle Handelsplattform im Internet gelungen. Die Plattform Crimemarket ist seit Donnerstagabend nicht mehr erreichbar. Im Einsatz waren allein in NRW rund 500 Einsatzkräfte in zahlreichen Städten. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.