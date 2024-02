Vor Bochumer Gaststätte Schlägerei endet für zehn Fußballfans im Polizeigewahrsam

Eine nächtliche Schlägerei unter Fußball-Anhängern in und vor einer Bochumer Gaststätte hat einen großen Polizeieinsatz mit Pfefferspray und Schlagstöcken ausgelöst. Zehn Männer im Alter zwischen 21 und 31 Jahren seien in Gewahrsam gekommen, teilte die Polizei am Sonntag in Bochum mit. Als die durch Notruf alarmierte Polizei in der Nacht zum Sonntag eintraf, wollten die Personen demnach die Polizisten erst nicht in die Kneipe lassen. Mit 20 weiteren Streifenwagen habe die Polizei die Lage unter Kontrolle bekommen und die Personalien der „hochemotionalen“ Menschen aufnehmen können.