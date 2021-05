Trotz Pandemie : Weniger Streit am Gartenzaun

Helmut Hartmann (63) geht keinem Streit aus dem Weg. Der Duisburger Schiedsmann hat während der Pandemie aber nur einen Konflikt lösen müssen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Düsseldorf/Duisburg Trotz Pandemie hat es im vergangenen Jahr in NRW offenbar weniger Streitigkeiten unter Nachbarn gegeben als in den Jahren davor. Die Zahl der Schiedsverfahren ging im Vergleich zum Vorjahr zurück.

Nicht, dass Helmut Hartmann langweilig wäre und er etwas gegen zu viel Ruhe und Harmonie hätte, aber so langsam könnte doch mal wieder ein Fall von streitenden Nachbarn, die sich über einen zu großen Gartenzaun oder eine nicht geschnittene Hecke ärgern, auf seinem Tisch landen. In diesem Jahr hat der Duisburger Schiedsmann noch keinen einzigen Streit schlichten müssen; und auch im vergangenen Jahr ist es nur ein einziger gewesen. „Und das trotz Corona“, sagt der 63-Jährige. „Da hätte man doch eigentlich meinen können, dass sich wegen der Pandemie mehr Menschen streiten, weil sie alle zu Hause sind“, sagt er.

Normalerweise bearbeitet er durchschnittlich 15 Fälle pro Jahr. Aber Corona habe irgendwie den Stecker gezogen. Tatsächlich hat es trotz der Pandemie im vergangenen Jahr weniger Schiedssprüche in NRW gegeben als in den Vorjahren, wie das NRW-Justizministerium unserer Redaktion auf Anfrage mitgeteilt hat. So gab es landesweit im vergangenen Jahr 3701 Anträge auf Schlichtungsverhandlungen in sogenannten bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten; 2019 waren es 3997 gewesen. Auch die Zahl der durch einen Vergleich erledigten Fälle sank von 1962 (Jahr 2019) auf 1508; ebenfalls rückläufig ist Zahl der Anträge auf Schlichtungsverhandlungen in Strafsachen; gab es 2019 noch 812 Anträge, so sank die Zahl der Anträge im vergangenen Jahr auf 637. „Vielleicht haben sich viele Menschen wegen der Corona-Regeln nicht bei uns Schiedsleuten gemeldet und holen das nach, wenn die Pandemie vorüber ist. Da könnte sich durchaus eine Welle aufgebaut haben“, sagt Hartmann.

In NRW gibt es rund 1100 ehrenamtliche Schiedsleute. Ihre Hauptaufgabe ist es, die Gerichte zu entlasten, indem sie Bagatellen im Vorfeld schlichten. Aber in einigen Bezirken gibt es bereits keine Schiedsleute mehr, weil sich immer weniger Menschen bereit erklären, dieses Ehrenamt zu übernehmen. „Wir haben ein Nachwuchsproblem“, sagt Hartmann. „Diese Position kann aber auch nicht jeder ausüben. Man muss schon ein gewisses Alter haben, über Menschenkenntnis und Allgemeinbildung verfügen. Und man muss natürlich gerne mit Menschen zu tun haben wollen“, sagt er. Das zeigt sich auch in den Zahlen des Justizministeriums. Von 2017 bis 2020 ging die Zahl der Schiedspersonen von 1104 auf 1070 zurück – Tendenz weiter abnehmend.

Schiedsleute werden vom Gemeinderat für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Nach Angaben des Justizministeriums werden sie einerseits bei sogenannten Privatklagesachen eingeschaltet, bei denen die Staatsanwaltschaft nur bei öffentlichem Interesse einer Strafverfolgung nachgeht. Dazu gehören Hausfriedensbruch, Beleidigung, Verletzung des Briefgeheimnisses, leichte Körperverletzung und fahrlässige Körperverletzung, Bedrohung sowie Sachbeschädigung.Zudem ist für eine Reihe von bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten ein außergerichtliches Streitschlichtungsverfahren vorgeschrieben. Bei diesen Streitigkeiten ist laut Justizministerium eine Klage nur dann zulässig, wenn vorher versucht worden ist, in einem solchen Verfahren den Streit einvernehmlich beizulegen. Kommt es nicht zur Schlichtung, kann die Sache vor Gericht kommen. Dort versucht der Richter dann meist, die Angelegenheit mit einem Vergleich aus der Welt zu schaffen – wofür die Richter aber eigentlich keine Kapazitäten haben. „Sie sollen sich schließlich um Angelegenheiten mit öffentlichem Interesse kümmern“, so Hartmann.

In der Regel werden Schiedsleute beim typischen Nachbarschaftsstreit benötigt: Wenn die Hecke zu hoch ist, der Gartenzwerg auf dem Grundstück nebenan den Mittelfinger zeigt, der Grillgeruch stört oder die Musik zu laut aufgedreht ist. So ist es auch in dem einzigen Streit gewesen, den Hartmann im vergangen Jahr schlichten musste. „Es ging um einen Baum auf dem Grundstück des Nachbarn“, sagt der Duisburger Schiedsmann. Dieser habe den Nachbarn nebenan gestört, weil er zu viel Schatten warf. „Der Nachbar hatte sich eine Solaranlage aufs Dach montieren lassen. Durch den Baum kam nicht genug Sonne an. Deswegen gab es Aufregung“, sagt er. Schließlich habe man sich aber einigen können: Der Baum wurde zurückgeschnitten.

(csh)