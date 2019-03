Faustschläge statt Handschlag: Aggressive Nachbarn - Streit immer häufiger vor Gericht

Exklusiv Düsseldorf Konflikte unter Nachbarn landen immer öfter nicht mehr beim Schiedsmann, sondern direkt vor Gericht. Die Zahl der Schlichtungsverfahren geht seit Jahren zurück, wie eine Auswertung des NRW-Justizministeriums ergeben hat.

Als Andreas Klimaschka sich entschließt, Schiedsperson zu werden, enden Streitigkeiten unter Nachbarn in der Regel noch meist glimpflich. „Per Handschlag“, wie Klimaschka sagt. Heutzutage, 13 Jahre später, sei das nicht mehr so. So landeten kleinere Strafsachen wie Beleidigungen und Handgreiflichkeiten immer häufiger direkt beim Staatsanwalt, weil die Konflikte heftiger geworden seien. „Die Aggressivität unter den Leuten ist deutlich größer geworden“, sagt der 61-Jährige. Diese gesellschaftliche Entwicklung führe zu einem Rückgang an Schiedssprüchen. „Man ist nicht mehr fähig, miteinander vernünftig zu reden. Man will es offenbar auch nicht mehr“, sagt der Moerser.