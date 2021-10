Scherben im Glas : Hersteller ruft „Oliven in Scheiben“ zurück

Stemwede Wegen möglicher Glasscherben ruft der Hersteller Rila Feinkost-Importe GmbH Olivengläser der Marke Ibero zurück. Betroffen sei das Produkt „Grüne Hojiblanca Oliven in Scheiben“ mit einer Füllmenge von 230 Gramm.

Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Es sei deutschlandweit in den Handel gegangen, zum Beispiel in den Lebensmittelmärkten von Rewe. Es könne nicht ausgeschlossen werden, „dass in einzelnen Gläsern größere Glasscherben enthalten sind“.