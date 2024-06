Zahl aus NRW So viele Menschen haben sich 2023 scheiden lassen

Die Zahl der Scheidungen in Nordrhein-Westfalen ist binnen 20 Jahren um 43 Prozent gesunken. Im vergangenen Jahr hätten sich noch gut 29 000 Ehepaare scheiden lassen, darunter seien 304 gleichgeschlechtliche Eheleute gewesen, teilte das Landesamt für Statistik am Donnerstag in Düsseldorf mit. 2004 waren noch mehr als 51 000 Ehen geschieden worden.