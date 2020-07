Trends nach der Trennung : Bochumerin kleidet Frauen für die Scheidung ein

Nadja Benning hilft Frauen dabei, das perfekte Outfit für die bevorstehende Scheidung zu finden. Foto: Nadja Benning

Bochum Die Scheidung ist nicht nur ein Termin beim Anwalt, sondern viel mehr: ein neuer Lebensabschnitt. Und den wollen einige genauso feiern wie die Hochzeit. Wir haben uns die „Trends“ angesehen.

Zwar ist das Thema Scheidung nicht ganz so populär wie die Heirat, dennoch nimmt es im Leben vieler Paare oder Ex-Paare einen immer größeren Stellenwert ein. Schließlich wird in Deutschland mittlerweile mehr als jede dritte Ehe wieder geschieden. Für die meisten Menschen ist eine Scheidung mindestens genauso emotional wie die Hochzeit. Grund genug, dass es bereits regelrechte Trends rund um die Scheidung gibt. Viele davon stammen aus den USA – wie zum Beispiel die Scheidungsparty.

Bei dieser Party wird die gerade vollzogene Scheidung gefeiert. Ähnlich wie bei der Hochzeit kommen Freunde der Geschiedenen zusammen und feiern ein Fest. Da wird symbolisch auch mal ein Dublikat des Eherings verbrannt oder das Brautkleid zerschnitten. Die Partys kann man entweder selbst veranstalten oder echte Profis damit beauftragen. Es gibt sogar Agenturen, die Scheidungspartys auf Mallorca anbieten – Hotel, Flug und Kater inklusive. Für das kleinere Budget gibt es Ratgeber wie das „Scheidungsparty-Handbuch“.

Es gibt aber auch weniger euphorische Wege, das Ende einer Ehe und den damit verbundenen Neuanfang zu zelebrieren. Einen davon bietet Nadja Benning aus Bochum an. Die 46-Jährige hilft Frauen dabei, in einem auf ihre Persönlichkeit abgestimmten Outfit zum Scheidungstermin zu gehen. Was vielleicht banal klingen mag, hat laut Benning einen tieferen Hintergrund.

Die vierfache Mutter ließ sich selbst vor zwei Jahren von ihrem damaligen Ehemann scheiden und kann sich noch gut an diese Zeit erinnern: „Beim Scheidungstermin wollte ich einfach gut aussehen, ich wollte stark aussehen. Mein Outfit war wie eine Rüstung für mich“, sagt die Typberaterin. Für viele Frauen sei es wichtig, in diesem Moment Stärke zu zeigen. „Und das können wir aus uns selbst heraus noch besser, wenn wir auch nach außen so wirken“, sagt sie.