Trotz vieler Regentage Schausteller in NRW zufrieden mit Weihnachtsgeschäft

Die Weihnachtsmärkte in Nordrhein-Westfalen haben in den Wochen vor dem Heiligabend wieder viele Menschen angelockt. Die Schausteller waren zufrieden mit dem Geschäft und den Besucherzahlen. „Die Märkte waren gut gefüllt und sind bei vielen Menschen nach wie vor sehr beliebt“, sagte Albert Ritter, Präsident des Deutschen Schaustellerbundes und Erster Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Schaustellerverbände in Nordrhein-Westfalen.