Schauspieler aus Recklinghausen Ralf Moeller wirbt für Ausbildung im Handwerk

Der aus dem Blockbuster „Gladiator“ bekannte Schauspieler Ralf Moeller wirbt für eine Ausbildung im Handwerk. „Aktuell sind so viele Lehrstellen unbesetzt und gleichzeitig haben immer mehr Menschen keine Berufsausbildung. Dabei hat das Handwerk viel zu bieten“, sagte Moeller anlässlich eines Baustellenbesuchs am Montag in Hamburg. „Es ist kreativ, teilweise künstlerisch und fördert einen aktiven Lebensstil.“