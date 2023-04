Anstieg von Infektionen mit A-Streptokokken Vermehrt Scharlach-Fälle in Kitas

Düsseldorf · Aktuell häufen sich die Scharlach-Erkrankungen bei Kindern in NRW und bundesweit. Was dahinter steckt und warum Scharlach nicht in jedem Fall mit Antibiotika behandelt werden muss.

06.04.2023, 14:36 Uhr

Die kleinen, goldenen Kugeln auf diesem Bild des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung sind Scharlach-Erreger. Foto: Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung/Rohde

Von Elena Eggert

Halsentzündung und Hautausschlag – das sind typische Symptome von Scharlach. Sie gilt als klassische Kinderkrankheit. Aktuell häufen sich die Erkrankungen. „Wir haben in einigen Einrichtungen vermehrt Scharlach-Fälle. Als eine der typischen Kinderkrankheiten kann Scharlach besonders ansteckend sein und geht dann als eine Welle durch die betroffene Kita“, sagt Klaus Bremen, NRW-Landesvorsitzender des Deutschen Kitaverbands, und fügt hinzu: „Aber von einer größeren Zahl betroffener Kitas können wir in unserem Mitgliederbereich zurzeit nicht sprechen.“