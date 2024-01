Wachsender Islameinfluss an Schulen Klare Ansprache statt Tabus

In Neuss sprechen sich vier Oberstufenschüler einer Gesamtschule für die Regeln der Scharia aus. In Essen zog im November ein islamistischer Protestzug durch die Stadt, der strikt Frauen und Männer voneinander trennte. Tausende junge Türken feierten im vergangenen Jahr auf den Straßen den Wahlsieg des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und damit dessen erzkonservative Haltung. Und Lehrer stellen einen zunehmenden Einfluss des Islam an Schulen fest. Es ist eine fortschreitende Entwicklung, die unsere Werte einer freiheitsliebenden Gesellschaft ablehnt. Festzustellen ist nicht weniger als eine Absage an die liberale Demokratie und das freundliche und respektvolle Zusammenleben unterschiedlichster Kulturen, Religionen und Nationalitäten.