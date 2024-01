Nach „Scharia-Skandal“ an Neusser Schule Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln weiter

Im Fall der vier Oberstufenschüler der Gesamtschule Nordstadt in Neuss, die sich für die Scharia an ihrer Schule aussprachen, ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei weiter. „Die Vorkommnisse sind aktuell Gegenstand polizeilicher Ermittlungen“, sagte ein Referent des NRW-Innenministeriums am Mittwoch während einer von der AfD beantragten „Aktuellen Viertelstunde“ zu dem Thema im NRW-Schulausschuss. „Wir stehen von Beginn an in einem vertrauensvollen Verhältnis mit der Schule“, betonte er. Bei den Ermittlungen soll es um den Verdacht der Bedrohung und Nötigung gehen.