Nach Schätzung des Statistischen Bundesamts : Höchste Geburtenzahl in NRW seit mehr als 20 Jahren

Babyboom in NRW: In NRW sind im vergangenen Jahr offenbar so viele Kinder geboren worden wie seit über 20 Jahren nicht mehr (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf In NRW sind im vergangenen Jahr offenbar so viele Kinder geboren worden wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Den höchsten Zuwachs gab es in Euskirchen, die stärksten Rückgänge verzeichneten Leverkusen und der Kreis Höxter

Nach einer Schätzung des Statistischen Landesamtes kamen 2021 in Nordrhein-Westfalen etwa 174.400 Mädchen und Jungen zur Welt, wie die Behörde am Montag in Düsseldorf mitteilte. Das seien rund 4300 oder 2,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zuletzt sei im Jahr 2000 mit 175.144 Lebendgeborenen eine höhere Geburtenzahl erreicht worden.

In 42 NRW-Kreisen und kreisfreien Städten erwarten die Statistiker für das zu Ende gegangene Jahr einen Anstieg der Zahl der Neugeborenen, wie es hieß. Mit den höchsten Zuwächsen werde für den Kreis Euskirchen (plus 12,8 Prozent), den Ennepe-Ruhr-Kreis und den Kreis Wesel (jeweils plus 8,1 Prozent) gerechnet. Die stärksten Rückgänge verzeichnen demnach Leverkusen mit minus 4,6 Prozent und der Kreis Höxter (minus 2,3 Prozent).

Die Daten stammen den Angaben zufolge aus einer Schätzung, die auf vorläufigen Ergebnissen für 2021 und auf der Auswertung von Vorjahreswerten basiert. Endgültige Ergebnisse der Geburtenstatistik 2021 sollen demnach im Juni zur Verfügung stehen.

(bsch/epd)