Unterwegs mit einem Schäfer aus Wesel : „Wer den Wolf will, muss auch zahlen“

Schäfer Maik Dünow mit einer Herde und zwei Schutzhunden in Duisburg-Walsum. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg/Wesel Maik Dünow hält in seiner Schäferei in Wesel rund 1000 Tiere. Um sie vor Wolfsangriffen zu schützen, setzt er auf Herdenschutzhunde. Die seien zwar effektiv, aber teuer im Unterhalt. Auf lange Sicht sei die Rückkehr des Raubtiers für Schafhalter alleine nicht zu finanzieren.

Vier riesige Hunde stehen hinter dem Zaun und bellen respekteinflößend. Jetzt die Weide zu betreten, wäre vielleicht keine gute Idee. Schäfer Maik Dünow grinst. Verhalten sich die Hunde doch genauso, wie sie es sollen. Nur, dass heute ein fremder Zweibeiner vor dem Zaun steht und nicht ein Wolf. „Ihre Aufgabe ist es, dem Eindringling zu sagen: Kollege, wenn du hier reinspringst, gibt’s mächtig Ärger“, sagt Dünow. Wobei seine Pyrenäenberghunde, immerhin bis zu 70 Kilo schwere Kolosse, im direkten Kampf mit dem Raubtier unterliegen würden. Dafür seien die Herdenschutzhunde jedoch gar nicht da, sondern nur zur Abschreckung. Um Angst zu verbreiten. Auf den Wolf gemünzt davor, verletzt zu werden. Und das, sagt Dünow, funktioniere ausgezeichnet. „Der Wolf verhält sich wie ein Einbrecher. Er hat keine Angst vor der Tür, aber davor, was ihn dahinter erwartet.“

Ohne seine Hunde, das sagt der der 47-Jährige an diesem nasskalten Nachmittag auf den Deichwiesen in Duisburg-Walsum unmissverständlich, könnte er seinen Betrieb kaum aufrechterhalten. Zu konfliktbeladen sei das Miteinander mit dem Wolf. Den Wölfen, muss man korrekterweise sagen, denn nach Wölfin Gloria, die 2018 nach NRW kam, hat sich im Wolfsgebiet Schermbeck, das ein 957 Quadratkilometer großes Gebiet umfasst, ein Rudel aus insgesamt sechs Tieren angesiedelt. Ihr Einzugsgebiet reicht von Wesel über Hünxe, Dinslaken, Rees und Dorsten bis zu Teilen von Bottrop und Oberhausen, nicht eingerechnet die weitaus umfassendere Pufferzone. Duisburg-Walsum aber, dort, wo gerade 250 von Dünows insgesamt 1000 Schafen grasen, liegt noch im Wolfsgebiet. Einziger Schutz vor den Räubern, für die eine Wiese voller Schafe so etwas ist wie ein übervolles Büffet, bieten die Hunde und ein 90 Zentimeter hoher Elektronetzzaun.

Info Rund 12.000 Nutztiere von Wölfen getötet Wolfsgebiete in NRW Mit Schermbeck, Senne, Eifel-Hohes Venn und dem Oberbergischen Land sind vier Wolfsgebiete in NRW ausgewiesen.



Gerissene Tiere Laut der Wolf-Fachstelle des Bundes wurden von 2016 bis 2020 bundesweit bei 3225 Übergriffen insgesamt 11.666 Nutztiere durch Wölfe getötet oder verletzt. In Nordhein-Westfalen wurden bei 84 Wolfsübergriffen 248 getötete oder verletzte Nutztiere registriert. Angriffe auf Ponys Nicht nur Schafe, sondern auch Ponys greifen die Wölfe an. Bei drei getöteten und einem verletzten Pony in Hünxe im Oktober konnten Wolfsspuren nachgewiesen werden. Das hatten Genanalysen des Senckenberglabors für Wildtiergenetik in Gelnhausen ergeben.

Die Zäune, ob 90 oder 120 Zentimeter hoch, gefördert von der Landesregierung als „wolfsabweisende“ Schutzmaßnahme, hätten ihn nie interessiert, erklärt Dünow. Ein Zaun, der einen Wolf aufhalte, müsse drei Meter hoch sein und ein Meter tief in die Erde reichen. „Solche Dinger will doch kein Mensch“, sagt er. Die kleineren aber würden leicht überwunden, zumal, wenn Räuber wie Gloria das gelernt hätten und weitergeben an ihre Jungtiere. Idiotenwölfe nennt Dünow diese Exemplare, weil sie ein ungünstiges Verhalten adaptiert haben. Gegen sie helfen aus seiner Sicht nur zwei Mittel. Das eine sind die Herdenschutzhunde. Ihre Anschaffung wird zwar gefördert, aber dem Schäfer reicht das nicht aus. „Im Unterhalt kosten die Hunde rund 2500 Euro pro Jahr pro Tier“, rechnet Dünow vor. Mittlerweile besitzt er 20 dieser speziellen Hunde. Die müssen täglich versorgt werden, auch im Winter, wenn die Wiesen verschlammt sind. Extra ein Quad hat sich der Schäfer besorgt, um das Futter dann transportieren zu können. „Auf Dauer halten wir die Finanzierung nicht durch“, sagt er, „das kann kein Betrieb leisten.“

Die zweite Lösung ist für Dünow die sogenannte Entnahme des Wolfes. Kurz gesagt: der Abschuss. Ein heikles Thema. Gerade ist ein vom NRW-Umweltministerium nach mehreren Pony- und Schafsrissen in Kirchhellen und Hünxe in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten zu dem Ergebnis gekommen, dass Gloria und ihr Rudel nicht geschossen werden dürfen. Es gebe, so die Begründung, zumutbare Alternativen zur Tötung, wie eben Zäune, Hunde oder nächtliches Aufstallen. Dünow lässt das nicht gelten. Ein übergriffiges Rudel wie das von Gloria dürfe man nicht gewähren lassen. Weil die Jungtiere weiterziehen würden und anderswo ihre Kenntnisse weitergeben würden, die Probleme sich also nur verlagerten. „Man will den Wolf nicht abschießen“, sagt er, „aber man will auch nicht dafür zahlen.“

Dünow möchte aber nicht den Eindruck erwecken, ein Wolfshasser zu sein. Der Wolf sei nicht Schuld an der Misere, der müsse fressen, dass sei seine Natur. Das Problem sei die Politik. „Wenn die Rückkehr des Wolfes eine gesellschaftliche Aufgabe ist, dann muss das auch finanziert werden“, sagt er. Stattdessen würde seitens der Landesregierung nicht auf die Praktiker gehört, Probleme verschleppt und von einer Behörde zu anderen geschoben, statt konsequent zu handeln. Das Aufrüsten mit Schutzmaßnahmen etwa führe dazu, dass der Wolf sich dem Nachbar zuwende, der sich beispielsweise Herdenschutzhunde nicht leisten könne. Für kleinere Schafhalter sei das nicht wirtschaftlich, viele hätten deshalb aufgegeben, sagt Dünow, der Vorsitzender der Schafhalter im Kreis Wesel ist. Dass sich die Wölfe nun auch Ponys holten, sei eine logische Entwicklung, demnächst seien auch Kälber dran, und in Ställe dringe das Raubtier ebenfalls ein. „Das Spiel geht ja weiter“, erklärt der Schäfer, „und irgendwann wird man bestimmte Wölfe abschießen oder mit den Konsequenzen leben müssen.“

Auf der Weide ist mittlerweile Ruhe eingekehrt. Die Hunde haben sich hingelegt, passen aber genau auf. Bei jedem Wetter und rund um die Uhr, mehr als jeder Mensch leisten könnte, sagt Dünow. Wie die Wölfe geben auch sie ihr Wissen an ihre Welpen weiter, erziehen sich selbst. Seit er die Hunde habe, sei er sorgloser, erzählt der Schäfer, weil er weiß, dass der Schaden, den die Wölfe anrichten könnten, überschaubar bleibt. Vor drei Jahren, als Gloria ihr Revier in Schermbeck eroberte, hatte Dünow noch rund 40 Schafe an die Wölfin verloren. Seither kein einziges weiteres Tier mehr. Das scheinen auch die Schafe zu wissen, denn die wirken genauso tiefenentspannt. Zeit, ihnen und ihren Aufpassern einen Besuch abzustatten. An der Seite von Dünow kommen die Hunde langsam angelaufen. Nicht sofort anfassen, rät der Schäfer, das seien keine Kuscheltiere. Also erstmal schnuppern und Hände ablecken lassen. Schnell aber werden Streicheleinheiten eingefordert, das weiße Fell der Riesen ist stumpf und dreckig. Kälte und Nässe störe sie nicht, erklärt Dünow, ihr Leben finde draußen statt. Sollten sich Wölfe nähern, treiben zwei Hunde die Schafe zusammen und bleiben bei ihnen, zwei halten die Angreifer in Schach. Hatte die Herde nachts Besuch, erzählt der Schäfer, würden die Hunde am nächsten Tag kaum etwas fressen, so aufgeregt seien sie.