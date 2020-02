Mehr als 400 Helfer im Einsatz : Zehnjähriges Mädchen aus dem Sauerland vermisst - Suche ohne Erfolg

Helfer suchen in dem Flüsschen Hönne nach einem vermissten Mädchen. Das Mädchen sei in einem unbeobachteten Moment am Samstag in Menden aus der Wohnung der Eltern verschwunden. Foto: dpa/Alex Talash

Menden Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei und freiwilligen Helfern hat im Sauerland nach einem zehnjährigen Mädchen gesucht. Sie konnten das Mädchen bis abends aber nicht finden. Die Suchtrupps befürchten inzwischen Schlimmes.

Ein Großaufgebot von mehr als 400 Helfern hat am Wochenende im Sauerland nach einem zehnjährigen Mädchen gesucht. Feuerwehr, Polizei und freiwillige Helfer schwärmten am Samstag und Sonntag in Menden aus. Die Polizei befürchtet inzwischen Schlimmes, weil mehrere Spürhunde sie in Richtung des Flusses Hönne geführt haben, der derzeit reichlich Wasser führt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag berichtete. Dort verliert sich die Spur des Mädchens in unmittelbarer Nähe des Elternhauses. „Wenn sie in das Wasser gefallen ist, gibt es kaum Hoffnung, dass sie das überlebt haben könnte.“