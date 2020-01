45 Lifte laufen : Sauerland hofft auf echten Schnee für Skipiste

Skifahrer sitzen in einem Sessellift im Skigebiet Winterberg (Symbolbild). Foto: dpa/Christophe Gateau

Winterberg Ski und Rodel gut im Sauerland: Bei Schneehöhen von 20 bis 50 Zentimetern erfreuten sich viele Menschen am Samstag am Wintersport - allerdings ausschließlich auf technisch erzeugtem Schnee.

Die Beschneiungsanlagen hätten die vergangenen frostigen Nächte genutzt, um Abfahrtspisten und Rodelhänge zu produzieren, sagte Susanne Schulten, Sprecherin der Wintersport-Arena Sauerland. 45 Lifte waren in Betrieb. Teilweise gab es zum Skispaß sogar Sonnenschein.

Der Tourismus im Sauerland hofft auf echten Schnee in den nächsten Tagen. „Es sind Niederschläge angekündigt. Wenn wir Glück haben, kommen sie als Schnee. Wenn wir Pech haben, als Regen. Der würde uns sehr schaden“, sagte Schulten. Durch Regen würden die mühsame erzeugten Schneemengen schlicht weggespült.

In den höheren Lagen stehen die Chancen für Schnee laut Deutschem Wetterdienst nicht schlecht. „Manche Gebiete dürften mit einer leichten Schicht wie aus Puderzucker bedeckt werden.“ Für einen Wintereinbruch in ganz NRW reiche dies jedoch nicht, sagte Meteorologe Malte Witt am Samstag.