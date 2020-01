46 Lifte, eine Loipe : Das Sauerland wartet auf Neuschnee

Winterberg Alles hängt am Schnee, für die Wintersportanbieter im Sauerland zählt jede Flocke. Bisher lief der Betrieb auf technisch erzeugtem Schnee. Doch zur Wochenmitte soll auch echter Neuschnee fallen.

Bei Schneehöhen von 20 bis 50 Zentimetern erfreuten sich am Wochenende im Sauerland viele Menschen am Wintersport - allerdings ausschließlich auf technisch erzeugtem Schnee. Die Beschneiungsanlagen hätten in den vergangenen frostigen Nächten rund 30 Kilometer Abfahrtspisten und Rodelhänge produziert, sagte Susanne Schulten, Sprecherin der Wintersport-Arena Sauerland. Viele Menschen hätten am Samstag einen guten Skitag genossen, ohne dass es überlaufen gewesen sei.

45 Lifte waren zunächst in Betrieb, am Sonntag 46. Teilweise gab es zum Skispaß sogar Sonnenschein. Auch eine erste Loipe lockte Langläufer an. Es sei ebenfalls eine aus produziertem Schnee gemachte Strecke in einem Stadionbereich in Westfeld bei Schmallenberg, wie die Sprecherin am Sonntag sagte.