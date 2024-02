Arnsberg Geldautomat im Sauerland gesprengt – Obdachloser schlief im Vorraum

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag einen Geldautomaten in Arnsberg (Hochsauerlandkreis) gesprengt. Ein obdachloser Mann, der sich in der Nähe aufgehalten habe, sei unverletzt geblieben, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Laut WDR schlief der Mann im Vorraum. Erste Informationen, nach denen der Obdachlose leicht verletzt wurde, hätten sich nicht bestätigt. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Täter Geld erbeutet haben.