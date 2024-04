Verkehrsunfall auf B236 im Sauerland Sechs Verletzte bei Frontalzusammenstoß im Gegenverkehr

Unter den sechs Verletzten, die Rettungskräfte in Krankenhäuser brachten, seien auch die drei Kinder aus dem Kleinwagen. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei zunächst noch keine genauen Angaben machen. Lebensgefährliche Gesundheitsschäden seien jedoch zunächst nicht erkennbar gewesen, erklärte die Polizei. Die Bundesstraße 236 wurde in dem Bereich zeitweise voll gesperrt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauerten am Dienstag an.