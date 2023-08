Sauerländer für Idee ausgezeichnet Borenkäfer vernichteten ihren Wald –Tiny Houses aus Restbeständen

Die Straße zum Hof der Familie Gelzhäuser führt durch den gleichnamigen Forst bei Kierspe im Sauerland, schlängelt sich an einst bewaldeten Hängen hoch. Von den Bäumen sind weithin nur noch Stümpfe zu sehen, was die Szenerie gespenstisch, fast apokalyptisch erscheinen lässt, wie die Kulisse für einen Endzeitfilm. Für die Geschwister Timo und Lisa Gelzhäuser markiert es jedoch den Anfang von etwas Neuem. Sie wollen aus ihrem durch den Borkenkäfer vernichteten Holzbestand erschwingliche, ökologisch einwandfreie Häuser bauen und zugleich den Wald zukunftsfest erneuern. Für ihren innovativen Ansatz wurden sie in diesem Jahr als Forstbesitzer mit dem Deutschen Waldpreis ausgezeichnet. „Uns ist es wichtig, mit unserem Projekt auf den Klimawandel hinzuweisen“, sagt Timo Gelzhäuser. „Denn dagegen wird viel zu wenig unternommen.“