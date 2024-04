Schuldunfähig Sohn muss nach tödlicher Attacke auf Vater in Sassenberg in Klinik

Nach einer tödlichen Attacke auf seinen 86-jährigen Vater im vergangenen Oktober in Sassenberg im Münsterland muss ein 35-Jähriger in eine forensische Klinik. Das Landgericht Münster folgte am Montag in seiner Entscheidung der psychiatrischen Sachverständigen, die dem Mann eine psychiatrische Erkrankung und damit Schuldunfähigkeit attestiert hatte, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Nur wer das Unrecht seiner Tat einsehen kann, kann nach deutschem Recht bestraft werden.