Prozess um Tat in Sassenberg 35-Jähriger soll Vater im Wahn getötet haben

Nach dem gewaltsamen Tod eines 86-Jährigen im Oktober 2023 in Sassenberg im Münsterland hat am Donnerstag vor dem Landgericht in Münster der Prozess begonnen. Dabei geht es um die Frage, ob der 35-jährige Sohn des Mannes wegen einer Erkrankung in ein psychisches Krankenhaus eingewiesen wird, wie von der Staatsanwaltschaft beantragt.