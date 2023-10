Kindheitserinnerungen an Sankt Martin „Wir mussten so lange singen, bis die Mutzen fertig waren“

In unserer Nachbarschaft (Hildener Westen) gab es in meiner Kindheit eine Adresse, die jedes Jahr ganz oben auf der Gripsch-Liste stand. Eine ältere Frau wohnte dort und hatte ihr Haus rund um Sankt Martin mit vielen bunten Lichtern geschmückt. Statt Schokolade oder Gummibärchen (bzw. Mandarinen oder Nüssen - wobei wir diese Häuser im nächsten Jahr mieden) gab es dort immer etwas ganz Besonderes: Die ältere Dame buk uns die leckersten Mutzen (Krapfen aus Quarkteig), die ich jemals gegessen habe. Nachdem wir geklingelt hatten und sie die Tür geöffnet hatte, warf sie eine entsprechende Menge Teig in das heiße Fett, das sie in einem Topf auf einer Herdplatte im Windfang des Hauses auf Temperatur hielt. Wir mussten so lange Martinslieder singen, bis die Mutzen fertig waren. Das waren in der Regel mehrere Minuten. Als Belohnung gab es die wahnsinnig leckeren Krapfen, die vorher noch kurz mit Puderzucker bestreut wurden. Ein Hochgenuss für uns Steppke. Ich habe beim Schreiben dieser Zeilen tatsächlich den Geschmack auf der Zunge.