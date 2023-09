Letzte Videothek in Hangelar „Bis 2010 hatten Videotheken eine richtig gute Zeit“

Noch vor zehn Jahren wäre ihm diese Szene höchstens in einem Science-Fiction-Film möglich erschienen. „Mama, was ist das hier?“ hört Vitali Grasmück hinter seinem Tresen immer wieder von Jugendlichen. Wer früher den Regal-Dschungel seiner Läden aufsuchte, wusste, dass er sich nun ins Reich der Fiktion, in die Welt der Superhelden, in Liebestragödien, in Kriegsepen, Spaghettiwestern, Psychothriller, Kriminalfälle oder Mafiabanden stürzte – dass er in einer Videothek war, in der Filme und ihre Welten als DVD greifbar sind. Den Jugendlichen erklärt Grasmück, der in Sankt Augustin eine der letzten Videotheken Deutschlands führt: „Das hier ist wie Netflix, Amazon und Disney-Plus in einem – nur nicht digital.“