Feuer in Sankt Augustin Ursache für Brand mit zwei toten Feuerwehrleuten bleibt ungeklärt

Die Ursache für den Brand mit zwei toten Feuerwehrleuten in Sankt Augustin bei Bonn bleibt ungeklärt. „Eine abschließende Brandursache konnte nicht festgestellt werden“, sagte Michael Trübert, zuständiger Brandermittler der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises, bei der Vorstellung der Ermittlungsergebnisse am Donnerstag in Sankt Augustin. Die beiden Feuerwehrleute waren am 18. Juni beim Löschen eines Brandes in einem Motorradladen ums Leben gekommen.