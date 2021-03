Tierrettung in Sankt Augustin : Unbekannter setzt Schlangen am Wegrand aus

Sankt Augustin In Sankt Augustin ist die Feuerwehr ausgerückt, ein paar Schlangen wieder einzufangen. Eine hatte sich schon vom Fundort wegbewegt. Eine Passantin hatte die Tiere in den Siegauen entdeckt.

Ein Unbekannter hat in Sankt Augustin im Rhein-Sieg-Kreis zwei Schlangen am Wegrand ausgesetzt. Eine Passantin entdeckte ein Terrarium in den dortigen Siegauen, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Eine Schlange habe sich noch in dem offenen Behältnis befunden - eine andere hatte sich bereits heraus bewegt.