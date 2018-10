Sankt Augustin: Pferd muss nach Vergiftung eingeschläfert werden

Sankt Augustin Ein Pferd ist vermutlich Anfang Oktober auf seiner Weide in Sankt Augustin vergiftet worden und daran gestorben. Die Besitzerin erschien am Montag bei der Polizei. Es werden Zeugen gesucht.

Die Besitzerin des 20 Jahre alten Vollblut-Pferdes gab am Montag bei der Polizei an, dass das schwarze Tier vergiftet wurde. Das Pferd stand auf einer Wiese an der Langstraße/Oelgartenstraße in Sankt Augustin, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.