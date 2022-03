In Sankt Augustin : Motorradfahrer kracht in Auto und stirbt

Sankt Augustin Ein 38-Jähriger wurde bei einem Unfall in Sankt Augustin tödlich verletzt. Er starb im Krankenhaus. Zuvor krachte der Motorradfahrer mit einem Auto zusammen.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Donnerstagabend ein Motorradfahrer in St. Augustin (Rhein-Sieg-Kreis) tödlich verletzt worden. Der 38-Jährige wurde zunächst am Unfallort durch den Rettungsdienst reanimiert, im Krankenhaus konnte jedoch nur noch sein Tod festgestellt werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.