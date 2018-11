Ordnungsamt in Sankt Augustin: Knöllchen für pinke Parkscheibe verteilt

Sankt Augustin Obwohl eine Frau in Sankt Augustin eine Parkscheibe ordnungsgemäß hinter die Windschutzscheibe ihres Autos gelegt hat, bekommt sie ein Verwarngeld. Und das ist rechtlich sogar erlaubt.

Wem ist es nicht selbst schon mal passiert: Man ist in Eile, will nur mal ganz schnell etwas einkaufen und vergisst die Parkscheibe zu stellen. Zack, verteilt das Ordnungsamt ein Knöllchen. Ärgerlich, aber verständlich – schließlich ist eine gestellte Parkscheibe meist Bedingung, um ein Auto zu parken. In Sankt Augustin hat eine Frau nun ein Knöllchen bekommen, obwohl sie eine Parkscheibe gestellt hatte und die Höchstparkdauer nicht überschritten wurde. Warum also das Knöllchen, mag man sich nun fragen. Laut dem Ordnungsamt in Sankt Augustin hatte die Parkscheibe die falsche Farbe. Statt dem klassischen Blau strahlte das Ding gut sichtbar in pink hinter der Windschutzscheibe hervor.