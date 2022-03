Zwei Verletzte : Flugzeugabsturz in Sankt Augustin endet in Garten

Flugzeugabsturz in Sankt Augustin endet in Garten

Ein verunglücktes Kleinflugzeug liegt in einem Garten in Sankt Augustin auf dem Dach. Foto: dpa/Sebastian Klemm

Sankt Augustin Bei einem Flugzeugabsturz in Sankt Augustin sind zwei Menschen verletzt worden. Das Kleinflugzeug sei auf die Gleise der Stadtbahn gerollt. Wie es dazu kam, ist noch unklar.

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs am Flugplatz Hangelar bei Bonn sind am Mittwoch zwei Menschen verletzt worden. Die einmotorige Cessna sei beim Start aus noch ungeklärter Ursache abgestürzt, sagte ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin. Daraufhin sei das Flugzeug über die nahe gelegenen Gleise der Stadtbahn gerollt, habe sich dabei überschlagen und sei dann auf dem Dach weitergerutscht. Im Garten eines Zweifamilienhauses sei es liegen geblieben.

Die beiden Insassen hätten sich selbst aus dem Flugzeug retten können, sagte der Sprecher. Einer der Männer sei mit einem Rettungshubschrauber in die Bonner Uniklinik, der andere mit einem Rettungswagen in das Troisdorfer Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr war mit etwa 80 Kräften im Einsatz. Experten suchten an der Unfallstelle nach der Ursache des Absturzes. Die Bahnstrecke blieb mehrere Stunden gesperrt.