Kloster in Sankt Augustin Feuer auf Gelände der Steyler Mission ausgebrochen

Auf dem Gelände des Priesterseminars der Steyler Missionare in Sankt Augustin bei Bonn ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Die Gebäude mussten evakuiert werden, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Schwer verletzt sei nach aktuellem Kenntnisstand niemand. In dem betroffenen Gebäudeteil seien 67 Personen untergebracht gewesen. „Das Gebäude ist komplett geräumt, das ist gesichert“, sagte der Sprecher am Abend. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz und noch in der Nacht mit Löscharbeiten beschäftigt.