Große Beute in Sankt Augustin : Falsche Polizisten inszenieren Verbrecherjagd mit Drohne und Streife

Große Beute in Sankt Augustin

Sankt Augustin Die Täter täuschten eine 81-Jährige, in dem sie eine Verbrecherjagd vorspielten. Die Frau übergab einem der angeblichen Polizisten 15.000 Euro und Schmuck.

Mit einer ausgeklügelten Strategie haben falsche Polizisten in Sankt Augustin erneut große Beute gemacht. Sie gaukelten einer 81-Jährigen am Telefon vor, einen Einbrecher auf dem Weg zu ihrer Wohnung zu überwachen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.